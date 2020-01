Gefron apreende 44 tabletes de pasta base de cocaína e recupera dois veículos

No sábado (11/01), às 8h, enquanto a equipe do Gefron realizava patrulhamento na BR-174, próximo ao posto Pedro Neca, os policiais avistaram uma caminhonete Hilux de cor preta, realizando uma manobra brusca no pátio do posto.

Após o ocorrido, um outro homem do veículo retirou duas mochilas de cor preta do carro e jogou dentro de uma casa abandonada. A guarnição emitiu os sinais sonoros, e em alguns metros à frente o condutor do veículo obedeceu a ordem de parada.

Já o passageiro que havia retirado as mochilas empreendeu fuga pela casa abandonada, rumo à BR-174. Ao verificar as duas mochilas, foram encontrados 44 tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína.

A caminhonete Hilux e o entorpecente foram apreendidos. O condutor do veículo recebeu voz de prisão e foi conduzido até a base do Gefron para a confecção do BO e, posteriormente, à Polícia Federal de Cáceres. O veículo apreendido possui valor estimado de R$ 66 mil e a droga de R$ 352 mil.

Ainda no sábado (11.01), às 8h30, o Gefron recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo na estrada da Bocaiuval, localizada no município de Porto Esperidião (381 km a Oeste de Cuiabá). Na ocasião, três indivíduos armados entraram na residência de um casal e os teriam agredido.

Os suspeitos levaram uma caminhonete Hilux de cor branca e outros pertences. Diante disso, os policiais do Gefron que estavam em patrulhamento pela rodovia MT-265 seguiram o vestígio e os alcançaram.

Ao realizar a abordagem, o condutor do veículo recebeu voz de prisão, sendo conduzido até a base do Gefron para o registro do BO e depois à Delegacia de Porto Esperidião.

