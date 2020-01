Gefron apreende 6 toneladas de cocaína e recupera 247 veículos

As apreensões de drogas e de veículos foram os destaques da produtividade do Grupo Estadual de Segurança na Fronteira (Gefron) ao longo de 2019. De janeiro a dezembro, foram apreendidas 6,4 toneladas de cocaína e recuperados 247 veículos, além de 29.950 kg de produtos de contrabando. O balanço é maior que o do ano anterior, quando foram apreendidas 4 toneladas de cocaína, recuperados 219 veículos e apreendidos 2.639 kg de contrabando.

O trabalho do grupamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) em 2019 foi empregado em 265 ocorrências. O comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, acredita que isso é resultado de um controle cada vez maior do fluxo de veículos, que são produtos de atividade criminosa na região de fronteira.

“É importante destacar a quebra histórica do recorde de apreensão de cocaína, cerca de 2.300 kg a mais em relação ao ano anterior, o que representa um prejuízo de mais de R$ 80 milhões para as organizações criminosas. E temos também o maior quantitativo de recuperação de veículos dos últimos quatro anos, isso em um cenário de redução do número de veículos roubados e furtados no Estado”.

Em 2016, o Gefron recuperou 202 veículos, em 2017 foram 210, e em 2018, 219.

O ano passado também registrou apreensões de dois aviões, 31 armas de fogo (sendo quatro fuzis), R$ 589.700,60 em espécie (dólar e real), 297 pessoas encaminhadas (283 brasileiras e 14 bolivianas), além de 940 horas de instruções ministradas (capacitações). Em 2018, foram apreendidas quatro aeronaves, 41 armas, R$ 322.650,50 em espécie, US$ 21.395,00 em espécie, 362 pessoas encaminhadas (343 brasileiras e 19 bolivianas).

Ricas ressaltou o empenho dos policiais que compõem o Gefron, frisando a apreensão de moedas nacional e estrangeira, e condução de pessoas por mandado de prisão em aberto e contrabando/descaminho.

“As ações demonstram que estamos trilhando o caminho certo, alinhados com as políticas públicas da Sesp, com o objetivo de contribuir com a segurança pública da faixa de fronteira e de todo o Estado de Mato Grosso”.

Ações integradas

O Gefron atua também de forma integrada com outras forças de segurança estaduais e federais. Uma destas ações ocorreu em conjunto com a Polícia Federal (PF), no dia 20 de dezembro do ano passado, na zona rural do município de Comodoro (597 km a Oeste de Cuiabá). Foram apreendidos 436 kg de drogas, que estavam divididas em tabletes. O entorpecente, que foi carregado na Bolívia e tinha como destino a região Sudeste do país, estava sendo transportado em uma aeronave modelo Cessna 206.

Um veículo com dois ocupantes dava apoio para o pouso da aeronave em uma propriedade rural. Ao visualizarem a presença dos policiais, o piloto e o copiloto conseguiram fugir pela região de mata. Mas os dois homens que estavam no automóvel foram detidos.

Sesp-MT