Gefron apreende na fronteira mais de R$ 190 mil em moedas internacional

O Grupo Especial de Fronteiras em operação conjunta com a Força Tática na manhã desta segunda-feira(30/03) abordou um veículo VW Amarok com um suspeito que levava mais de R$ 190 mil reais em moedas internacionais. Dentre eles dólares e diversas outras moedas. A abordagem aconteceu na região do Posto Matão, em Pontes e Lacerda, na MT 473 na Fronteira.

A quantia apreendida compreende em US$ 32.031,00 (trinta e dois mil dólares), 370.000.00 (trezentos e setenta mil RUPEERS), 2,00 ( Dois dóllares SINGAPORE ), 484.500,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos Viet Dongs), 20,00 (Vinte Hong Kong Dollars), 2,00 ( Dois Ringgit Malaysia ), 137.000,00 ( Cento e trinta e sete mil Guaranis) e R$ 521,00 ( Quinhentos e vinte e um Reais).

O suspeito foi encaminhado às autoridades e vai responder pelo crime de evasão de divisas que é um crime financeiro por meio do qual se enviam divisas para o exterior de um país sem declará-lo à repartição federal competente. A evasão de divisas também pode ser chamada de evasão cambial.

