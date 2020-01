Gefron prende suspeito e recupera veículo na região de fronteira

Um carro foi recuperado e um homem foi preso pelo Gefron na noite desta segunda-feira (30/12), em Porto Esperidião. O veículo estava sendo levado para a Bolívia.

De acordo com informações, durante o patrulhamento pela MT-265, a guarnição viu um veículo suspeito, modelo Fiat Strada, com a placa de Várzea Grande. Ao ser abordado, o carro estava sendo dirigido por um suspeito que foi identificado como A. D.

O motorista desceu do carro com as mãos na cabeça, e relatou que o veículo era produto de roubo ou furto, e que ganharia R$3.000,00 para leva-lo até a Bolívia. Foi feito contato com a base do Gefron e foi constatado que o dono do veículo ainda não sabia do ocorrido.

Foi dado voz de prisão ao suspeito que foi conduzido juntamente com o veículo para a Delegacia de Porto Esperidião para as providências cabíveis.

O carro foi avaliado em R$: 25.994, e restituído a vítima.

Fonte Gefron