Gefron recupera veículo roubado em Pontes e Lacerda

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) recuperou neste sábado (16/05) uma Toyota Hilux roubado no município de Pontes e Lacerda.

A ocorrência ocorreu por volta das 13h, na MT-473, próximo ao trevo do “Suvacão”. Ao receber uma denúncia anônima de que o veículo Toyota Hilux passaria pela fronteira com destino à Bolívia, os operadores de fronteira juntamente com o reforço policial do 12º Comando Regional da Polícia Militar, iniciaram o patrulhamento na área.

Ao avistar o veículo, foi feito uso de sinais sonoros indicando que o motorista parasse, o que foi respeitado pelo suspeito que conduzia a caminhonete. Após alguns quilômetros, os policiais conseguiram abordar o veículo e constataram após busca veicular que o lacre da placa estava rompido, as etiquetas de identificação e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos estavam aparentemente adulterados.

Após checagem via base do Gefron, foi feito contato com o proprietário do veículo que informou que o veículo original estava em sua posse. O condutor do veículo informou que um indivíduo teria deixado a caminhonete no dia anterior em sua casa e os passageiros informaram que estavam de carona, regressando para suas residências.

Sendo assim, os suspeitos foram conduzidos para o Cisc de Pontes e Lacerda. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC). O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 177 mil.

Fonte Sesp-MT