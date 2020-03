Governo anuncia novas medidas para conter Coronavírus em Mato Grosso

O governador Mauro Mendes, juntamente com o Gabinete de Situação, anunciou mais uma série de medidas preventivas para conter o avanço do Coronavírus em Mato Grosso. As primeiras medidas, mais abrangentes, haviam sido publicadas na segunda-feira (16/03).

O anúncio foi feito durante coletiva virtual na tarde desta quarta-feira (18/03).

O município de Pontes e Lacerda se adequou as novas medidas.

Confira as principais medidas:

Saúde

– Credenciamento para contratação emergencial de profissionais da saúde;

– Em hospitais públicos e privados, fica restrito a um acompanhante por paciente internado, por tempo indeterminado;

– Suspensão de agendamentos de cirurgias eletivas em hospitais estaduais;

– Os dentistas de Pontes e Lacerda estão analisando a possibilidade de pararem os atendimentos a partir de segunda-feira (23/03).

Eventos e aglomerações

– Fica recomendada ao setor privado a suspensão de eventos que concentrem mais de 50 pessoas em ambientes fechados e mais de 100 em ambientes abertos, a exemplo de atividades em feiras, academias, cinemas, clubes, missas, bares, restaurantes e boates.

– A feira de terça, quinta e sextas-feiras estão suspensas.

Sistema penitenciário

– Visitas em todas as cadeias, unidades e socioeducativos ao Estado de Mato Grosso ficam suspensas por 15 dias, podendo ser prorrogadas.

Fonte Secom-MT