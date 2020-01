Governo ordena que escola Mário Spinelli retire salas de containers. Alunos deverão ser realocados

A escola Mário Spinelli possuía 14 salas de aula, cinco delas de container, entretanto, após uma decisão do Governo elas deverão ser retiradas da instituição até terça-feira (28/01).

De acordo com informações, a escola passará a ter apenas 9 salas, o que diminuirá na demanda de atendimento dos alunos. Essa ação foi decidida através de uma decisão do Governo, que está fazendo cumprir-se a regra de reordenamento dos discentes.

Segundo a Assessora Pedagógica, Andréia Guimarães, afirmou que a Secretaria de Educação (Seduc), determinou o prazo para retirada das salas após o Estado perder Judicialmente o direito de utilizá-las.

Aos pais, Andréia afirmou que a escola Mário Spinelli atenderá os alunos do 6° ao 9° ano no período matutino. No vespertino serão atendidos as turmas do 1° ao 5° ano.

Como houve a retirada de 5 salas, os alunos que não conseguiram vagas deverão procurar outros colégios, como por exemplo a escola Antônio Carlos de Brito.