Governo vai asfaltar trecho entre Vale de São Domingos e Distrito de Máquina Queimada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) assinou contrato para execução da obra de pavimentação de 6,4 quilômetros da rodovia MT-352, no trecho que liga a cidade de Vale de São Domingos até o Distrito de Máquina Queimada, no mesmo município.

O contrato foi assinado junto à empresa Oeste Construtora Eirelli – e a ordem de serviço para início das obras deve ser emitida ainda nesta terça-feira (19.05). Com isso, a pavimentação será realizada após mais de uma década em que as obras foram iniciadas e não concluídas.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a pavimentação vai melhorar a interligação e acesso de Vale de São Domingos e do Distrito até a BR-174. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 4,1 milhões de recursos oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) para a execução da obra.

“Essa obra será realizada inicialmente até o Distrito de Máquina Queimada, atendendo a comunidade. Posteriormente, com a pavimentação do distrito até a BR-174, vai atender toda a região de Vale de São Domingos, principalmente porque ali nas margens da BR-174 tem um campus da Universidade Estadual de Mato Grosso”, explicou o secretário.

Para o prefeito de Vale de São Domingos, Geraldo Martins da Silva, a execução da obra é a realização de um sonho antigo dos munícipes e vai beneficiar não apenas a economia, com o escoamento da produção da região, mas as áreas de saúde e educação.

“Há muitos anos estamos lutando, tentando resolver esse projeto e agora, neste Governo, nós conseguimos. Essa obra vai melhorar o transporte escolar, beneficiar a saúde e a produção que sai da nossa região. É uma felicidade para o povo de Máquina Queimada, que tanto sonhou com essa pavimentação”, disse.

Ainda segundo o prefeito, a emissão da ordem de serviço para o início das obras é um dia importante na história do município de Vale de São Domingos. “A ordem de serviço vai ser publicada neta terça-feira (19) e quero agradecer nosso governador Mauro Mendes, por ser um homem responsável com suas promessas e obrigações. Quero agradecer ao secretário Marcelo e dizer que estou muito feliz com o apoio para realização dessa tão sonhada pavimentação”, encerrou o prefeito.

