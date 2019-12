Grávida de seis meses é baleada durante tentativa de homicídio no residencial Florais

Uma mulher grávida de seis meses ficou ferida após ser baleada durante uma tentativa de homicídio no residencial Florais em Pontes e Lacerda. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (23/12), durante a chuva.

De acordo com informações, o casal estaria em uma construção esperando a chuva passar, quando três pessoas saíram de um veículo branco. Uma delas estava com uma arma de fogo apontando para as vítimas.

Segundo o homem, os suspeitos afirmaram que ele havia furtado uma espingarda e traias de pescas próximo ao rio Guaporé. Um dos indivíduos afirmou para os comparsas que o ladrão dos objetos, não tratavam das vítimas, e saíram do local, retornando minutos depois. Ao chegarem, atiraram contra o casal.

O tiro atingiu o rosto da mulher que está grávida de seis meses. Os criminosos fugiram do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

A Polícia Militar conseguiu prender um dos criminosos que foi identificado como C. S. Ele foi encaminhado ao CISC para as providências cabíveis ao caso.