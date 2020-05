Homem aciona Bombeiros após receber facada no abdômen

Um homem foi esfaqueado na rua Javan Júnior proximo à BR 174, na noite desta terça-feira (05/05). A vítima acionou a Guarnição do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações, o homem parou mediante a sinalização de uma mulher e, conversando com ela na rua, dois suspeitos chegaram à pé e desferiram contra ele um golpe de faca do abdômen.

Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado e a vítima foi encaminhada ao hospital Vale do Guaporé.

A polícia esteve no local e registou o boletim de ocorrência.

Os suspeitos não foram localizados.