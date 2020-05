Homem dá tiro no próprio pé em Pontes e Lacerda

Um homem baleado no pé deu entrada no hospital Vale do Guaporé, na manhã desta terça-feira (05/05). A vítima disparou um tiro acidentalmente quando tentava manusear a arma. Ele precisou ficar internado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na unidade para apurar os fatos. A vítima relatou ser proprietário de um sítio próximo ao garimpo, e andando pela pastagem, encontrou o armamento, uma carabina calibre 38.

O advogado da vítima se fez presente no registro do boletim de ocorrência.