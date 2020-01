Homem é assassinado a facadas no Residencial Glória

Um homem foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (12/01), no Residencial Glória. Há informações de que ele era líder de uma facção criminosa.

Durante a manhã de sábado (11/01), a Guarnição da Polícia Militar foi informada via 190, que o indivíduo estaria num bar no Residencial Glória armado e articulando o roubo de uma caminhonete.

A Guarnição efetuou diligências no local, porém não foi possível localizá-lo.

De acordo com informações, o homem vulgo, Chacal era conhecido como um dos líderes do Comando Vermelho em Pontes e Lacerda. Ele foi encontrado morto por volta das duas horas da manhã no meio da rua com inúmeras lesões de facadas pelo corpo, marcas de pedradas, além de uma bola de sinuca manchada de sangue próximo ao corpo.

A Polícia irá investigar o caso.