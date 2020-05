Homem é assassinado a tiros em Pontes e Lacerda

Um homem foi assassinado a tiros na rua Pedro Milão Sanches na manhã desta terça-feira (05/05). A vítima foi identificada com Noel Colontoni, de aproximadamente 40 anos.

Segundo as primeiras informações, a vítima estava em casa quando foi alvejado com tiros no rosto.

Atualizada às 15h

A Polícia informou que quando chegaram na residência, um espaço ainda em construção, somente um pessoa que prestava serviço estava no local. Em choque, a testemunha ainda não deu detalhes sobre o crime.

Ainda não é possível saber as motivações do assassinato.