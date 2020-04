Homem é detido pela Polícia Civil após dar um tiro na própria mão

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima, após dar um tiro na própria mão, na tarde da última quarta-feira (15/04). Na ação Policial a pistola foi apreendida.

Segundo informações do Delegado Maurício Marciel, o homem deu entrada no hospital Evangélico de Vila Bela e a polícia tomou conhecimento do fato iniciando de imediato as diligencias pela cidade e conseguiu localizar a arma na residência da vítima.

Após ganhar alta do hospital, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela. No sistema constou era produto de furto, e o suspeito foi autuado por receptação, além do porte irregular de arma de fogo.

Fonte PJC