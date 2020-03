Homem é executado a tiros em Vila Bela da Santíssima Trindade

Um homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (09/03), em Vila Bela da Santíssima Trindade. A vítima teve três perfurações de arma de fogo na nuca.

Segundo informações de populares, a vítima identificada como José Lucivan Oliveira Luna, 31 anos, estava de costas para a rua conversando com uma pessoa e foi surpreendido por um suspeito que realizou disparos de arma de fogo.

José saiu correndo e gritando que estava com o filho, porém, ele foi alcançado e assassinado.

De acordo com informações, foram dois suspeitos que participaram do homicídio, um pilotava a motocicleta e o outro realizou os disparos.

A Guarnição policial foi acionada com informações de um homicídio que havia ocorrido perto de um ginásio na rua Cel. Ricardo Franco, de imediato uma equipe do Hospital do município.

Ao examinarem, constatou-se óbito. Diante disso, foi realizado o protocolo de preservação do local do crime.

A vítima apresentava aproximadamente três perfurações por disparo de arma de fogo na nuca, com claras características de execução.

A guarnição policial militar permaneceu no local de crime, isolando-o, até que fosse concluído o trabalho de perícia.

Fonte Polícia Judiciária Civil de Vila Bela