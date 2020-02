Homem é golpeado com facão durante assalto

Um assalto foi registrado na noite deste domingo (23/10), próximo ao Hospital Vale do Guaporé. A vítima, um homem de 55 anos, teve um corte no rosto após ser golpeado com um facão.

De acordo com a vítima, ele estava voltando de uma lanchonete quando foi abordado por um casal em uma bicicleta. Com o facão do lado contrário do corte, o suspeito desferiu um golpe no rosto dele.

A comparsa do assaltante roubou a carteira, nela havia apenas os documentos pessoais e uma nota no valor de R$ 10,00.

A vítima foi socorrida por um motorista que o levou até em casa.