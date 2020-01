Homem é morto a facadas no bairro Jardim Morada da Serra

Um homem de 41 anos foi morto a facadas na tarde desta quarta-feira (01/01), no bairro Jardim Morada da Serra. Três suspeitos estão envolvidos no crime.

Segundo as informações, após um desentendimento no Terminal Turístico, três suspeitos, ainda não identificados, seguiram a vítima e o cercaram na rua Buriti no bairro Jardim Morada da Serra. O homem foi esfaqueado no abdômen e foi deixado no chão junto com a arma branca.

Populares acionaram a Guarnição do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O homem foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A vítima deixa esposa e 3 filhos.

Luíz Carlos de Castro