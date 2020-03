Homem é preso após o Gefron encontrar 66 kg de drogas em caminhão que ele conduzia em estrada de Vila Bela

Um homem foi preso por tráfico de drogas após a polícia apreender um caminhão que transportava 63 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 3 tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, nesta segunda-feira (09), na MT-388, em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), a 305 km de Cáceres (MT).

Após a pesagem, foi constatado que o total de droga apreendida foi de 66,900 kg. O suspeito informou à polícia que a droga trata-se de pasta base de cocaína na sua maioria, mas o material apreendido deve passar por perícia para confirmação.

A interceptação ocorreu em uma estrada do município de Vila Bela da Santíssima Trindade por volta das 17horas desta segunda-feira (09/03), quando uma guarnição realizava patrulhamento na via e veio a realizar a abordagem ao veículo, encontrando no interior dois sacos contendo o entorpecente.

Com esta apreensão os prejuízos ao tráfico de drogas são de mais de 800 mil segundo o Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

O motorista do caminhão Mercedes Benz/608D, foi conduzido, assim como a droga e o veículo para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres, a 220 km da capital, onde foram autuados e colocados à disposição da Justiça.

