Homem é preso após tentativa de homicídio contra adolescente

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (19/12), pela Polícia Militar após uma tentativa de homicídio contra um adolescente em Vila Bela da Santíssima Trindade. A vítima foi atingida com um tiro na região da cabeça, próximo a orelha direita.

De acordo com a Guarnição Policial, eles foram acionados com informações de que um adolescente havia dado entrada no hospital Evangélico de Vila Bela com uma perfuração de tiro, em seguida receberam outra ligação que informava que um homem estava correndo armado nos fundos de uma borracharia.

Diante da evidência de onde estaria o autor do disparo, os policiais se deslocaram ao local indicado e realizou rondas. Após um tempo, alguns populares indicaram ter visto um homem correndo armado pelos fundos de alguns quintais e o identificaram como F. T., vulgo Nico.

Durante as buscas, o suspeito foi avistado caminhando na rodovia 174-B, ao realizar a busca pessoal e questioná-lo sobre onde ele havia deixado a arma do crime, informou que a havia jogado nos fundos da borracharia.

F. T., recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis ao caso. A arma do crime foi apreendida e encaminhada para a Delegacia.

Fonte Polícia Militar