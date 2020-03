Homem é preso com drogas nas partes íntimas na zona rural de Pontes e Lacerda

Uma pessoa foi presa por tráfico ilícito de drogas na tarde deste sábado (14/03), na zona rural de Pontes e Lacerda. Com o suspeito foi encontrado 1.475 Kg de substância análoga a pasta base de cocaína.

Durante uma Operação Hórus VIGIA em ação conjunta do GEFRON e a Força Tática do 12° Comando Regional de Pontes e Lacerda, em fiscalização no posto fixo do Matão, realizaram abordagem de um Caminhão Baú de cor Branca, ocupado por duas pessoas.

Em entrevista com o passageiro, que demonstrou aparente nervosismo e estava bastante trêmulo, disse que pediu carona para o motorista do caminhão, na Vila Matão, para ir até Pontes e Lacerda e que não conhecia o motorista, fato confirmado pelo condutor.

Foi dada ordem para ambos que descessem e no momento em que seria feito a busca pessoal, ele empreendeu fuga correndo. Ele foi acompanhado e detido, em frente do posto policial.

Ao realizar a busca pessoal, foi encontrado produtos ilícitos na cintura e nas partes íntimas. Ao ser indagado onde ele comprou o entorpecente, disse que foi na MT 473 entre a Vila Matão e Vila Triunfo. Ele afirmou que não sabia o nome e nem de onde é a pessoa que lhe vendeu a substância.

Diante do fato, todo o material apreendido e o suspeito, foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda. O motorista foi liberado no local e foi arrolado como testemunha no presente Boletim de Ocorrência.

O prejuízo ao crime foi de R$ 19.500,00.