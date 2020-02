Homem é preso em flagrante com revólver calibre 38

Um homem foi preso com um revólver calibre 38 e com 6 munições. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira (27/02), próximo ao Ginásio do Bezerrão.

A Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Judiciária Civil, está realizando investigações para encontrar os envolvidos em um roubo de joias. Durante a ação, dois suspeitos foram abordados e investigados.

Em sequência da investigação, os Policiais chegaram em uma residência que é suspeita de boca de fumo próximo ao Ginásio Bezerrão. No local encontraram um homem com um revólver calibre 38 com 6 munições.

Para a Polícia ele alegou que estava sendo ameaçado por isso estava armado.

Ele foi encaminhado para a Delegacia e está à disposição da Justiça.