Homem é preso na região de fronteira suspeito de estupro de vulnerável

Um homem, de 40 anos, foi preso em uma Operação Policial na tarde desta sexta-feira (20/12). O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

De acordo com as informações, o suspeito E.M.C. atuava como líder religioso na região do município de Curvelândia e é acusado de cometer crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi preso e entregue ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania ( CISC) em Pontes e Lacerda.

A ação foi conjunta com as Agências Regionais de Inteligência do 12º e 6º Comando Regional, Força Tática e o Grupo Especial de fronteira. A prisão foi conforme constava no mandado de prisão em aberto.