Homem embriagado é preso por pertubação do sossego em Jauru

A Polícia Civil com apoio da Policia Militar efetuaram a prisão de um indivíduo que conduzia um veículo embriagado. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (12/03), em Jauru.

O suspeito além de embriagado perturbou o sono e a tranquilidade de vários moradores que reportaram o fato a polícia, visto que no relato as vítimas disseram que o suspeito ascendeu diversos fogos de artifício, e com o barulho acordou crianças, adultos e assustou os animais domésticos.

Durante as verificações preliminares, os Policiais Civis verificaram também que o suspeito era reincidente, e que descumpriu decisão judicial que impôs medida cautelar para o recolhimento domiciliar no período noturno.

Após a prisão o suspeito foi submetido a teste de alcoolemia por meio de etilômetro aferido pelo inmetro, que acusou positivo para embriagues. Ele foi conduzido e apresentado a Autoridade Policial, Dr. Clayton Queiroz Moura, para lavratura de auto de prisão em flagrante.