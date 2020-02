Homem fica ferido após levar uma facada no Bairro Residencial Vera

Na tarde deste sábado(08/02) uma tentativa de homicídio foi registrado na rua 9 no bairro Residencial Vera em Pontes e Lacerda, o homem ferido foi encaminhado para o hospital.

O Copo de Bombeiros recebeu uma ligação via 193, teria uma pessoa que sofreu um golpe de faca, ao chegar no local os militares encontraram o homem no chão com um ferimento no abdome.

O jovem foi encaminhado consciente para o hospital e disse para a Polícia que não sabe quem cometeu o crime.

A Polícia militar está fazendo rondas na cidade com o objetivo de localizar o suspeito.