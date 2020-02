Homem tenta matar casal com foice em um bar em Comodoro

Um homem, armado com uma foice, tentou matar uma mulher e um homem em Comodoro dentro de um bar, no bairro Nova Vacaria, no final da noite desta quinta-feira (30/01). O suspeito deixou uma das vítimas bastante ferida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava dando voltar no entorno do bar e chegou a jogar pedras no telhado do bar, que é de propriedade de uma das vítimas. Em seguida, sumiu. Minutos depois, armado com uma foice de cabo curto, entrou e partiu para cima da mulher, tentando atingi-la na cabeça. Em uma destas tentativas, ela colocou o braço na frente e levou corte no pulso e nos dedos.

A mulher conseguiu fechar a porta do bar com o suspeito para fora, mas ele foi até um balcão lateral e deu mais um golpe, acertando a outra vítima, um homem de 53 anos. Ele teve um corte profundo na boca, dentes quebrados e ainda um corte no braço.

Descontrolado, o homem ainda passou a quebrar várias garrafas na fachada do bar.

Não há informações ainda sobre a relação entre as vítimas e o suspeito.

A PM foi acionada por volta das 23h30, fez buscas pela região e não encontrou o criminoso, que fugiu em uma moto preta.

As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital; uma delas permanece internada.

Fonte RD News