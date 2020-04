Homens invadem residência e ameaçam família com arma de fogo

Dois homens foram presos por roubo tentado e porte de arma de fogo em Pontes e Lacerda pela Força Tática na noite deste segunda — feira (27/04). Os suspeitos tentavam roubar um veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia, pois, dois homens estavam armados dentro da residência na tentativa de roubar um veículo, uma caminhonete Toyota Hilux.

Quando os militares chegaram até o local, a família estava fora da casa afirmando que os suspeitos estavam utilizando máscaras e os ameaçou colocando a arma na cabeça deles e, ao avistarem a Guarnição, pularam o muro no fundo da residência.

Em diligências, à Polícia localizou um dos envolvidos com as características descritas pelas vítimas. Ele estava em frente a um posto de combustível aparentando cansando físico e escoriações pelo corpo.

Após abordado e algemado, foi indagado ao suspeito se ele teria participação e onde possivelmente estaria o outro envolvido. Ele afirmou ter participado do delito e que o parceiro teria pulado o muro de uma escola no intuito de foragir.

O outro suspeito foi localizado aos fundos do colégio. Com ele Policia encontrou uma pistola 9 mm contendo um carregador com uma munição intacta do mesmo calibre e a máscara relatada pela vítima.

Após os dois detidos, os suspeitos foram encaminhados para à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências cabíveis ao caso.