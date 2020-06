Hospital busca identificar vítima que caiu de ponte na rua 14 de Fevereiro

O idoso que caiu de uma ponte no córrego Marechal Rondon na noite deste domingo (31/05), ainda não foi identificado e segue em estado grave no Hospital Regional em Cáceres.

De acordo com informações, a vítima foi encontrada sem nenhum documento e após ser encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé, foi constatado que estava com traumatismo craniano, sendo necessário o encaminhamento ao Hospital Regional em Cáceres.

O hospital está procurando amigos e familiares da vítima. Quem souber a identidade da vítima, deverá ligar no Hospital ou para a Polícia.

Relembre o fato

Um idoso caiu dentro do córrego Marechal Rondon após passar por uma ponte localizada na rua 14 de Fevereiro no Centro. O fato aconteceu na noite deste domingo (31/05).

Segundo informações, o idoso trafegava a pé quando acabou caindo da ponte.