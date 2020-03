Idosa de 78 anos morre após acidente doméstico

Uma idosa identificada como Maria Teixeira da Silva de 78 anos morreu após cair e cortar a perna em uma cerâmica. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira (05/03), na avenida José Martins Monteiro.

De acordo com informações, a idosa morava sozinha em uma casa nos fundos da residência do filho. Ele e a esposa estavam trabalhando, ao chegarem e irem na casa da vítima, a encontraram caída e sangrando no chão.

Segundo ele, ela provavelmente estava limpando a casa pois, perto dela havia um rodo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado mas quando chegou no local, a vítima estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar esteve no local e a Politec foi acionada para as providências cabíveis ao caso.