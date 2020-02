Idosa sofre queimaduras durante incêndio em residência

Na manhã desta sexta-feira (07/02), um incêndio foi registrado na rua Cajueiro no bairro Jardim Morada da Serra. Uma idosa de 85 anos sofreu queimaduras.

Segundo informações, uma moradora que mora ao lado da residência da vítima, ouviu um estouro. Ao ir na casa para olhar, avistou fumaça saindo do teto.

Rapidamente, a idosa que estava com a roupa, barriga e o braço queimado, foi socorrida pelos filhos da vizinha. Posteriormente ela foi encaminhada ao hospital Vale do Guaporé pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o genro da vítima, ela usa fogão a gás apenas para fazer café, outro tipo de alimentação é preparado no fogão a lenha.

A vítima possui problemas de visão, e reside sozinha.

O motivo do incêndio não foi informado.