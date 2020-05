Idoso com suspeita de Coronavírus foi velado com caixão aberto em Jauru, diz nota de esclarecimento

O idoso que faleceu com suspeita de Coronavírus foi sepultado com o caixão aberto em Jauru. Já havia comentários sobre o fato, e a informação foi confirmada nesta quarta-feira em uma nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde daquele município. Todas as pessoas que participaram do velório estão em isolamento domiciliar.

O paciente foi encaminhado de Jauru para Pontes e Lacerda para a realização de exame de imagem, após o resultado ele foi encaminhado à unidade de Saúde.

O primeiro teste rápido apontou negativo para Covid-19, mas uma amostra foi enviada ao Laboratório do Estado, Lacen, cujo resultado foi liberado após o óbito e sepultamento, constatando a contaminação.

Segundo informações da nota, o setor de vigilância sanitária da secretaria informou e orientou a empresa responsável pelo sepultamento que o falecido estava com suspeita de Corona vírus, assim era necessário seguir os protocolos sanitários.

O velório foi realizado em Jauru com o caixão aberto, a pedido da família, e teve a participação de 24 pessoas.