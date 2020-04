IFMT e Conseg firmam parceria para produção de álcool e máscaras

O Instituto Federal de Mato Grosso investirá R$ 70 mil reais na produção de álcool e máscaras em prevenção ao Coronavírus, materiais que serão doados a Secretaria Municipal de Saúde e às equipes de segurança pública locais. Desse montante, 40 R$ foi repassado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública.

Os projetos foram aprovados na Chamada Interna de Apoio à Projetos de Extensão para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – com subsídios de R$ 15 mil cada.

Diretor de Ensino do Campus do IFMT, o professor doutor Adriel Martins Lima destacou a parceria. “O valor é destinado à produção de substâncias desinfectantes, como álcool em gel, álcool glicerinado e álcool 70% para superfícies, e a produção de máscaras face shield, por meio de impressoras 3D, este último projeto liderado pelo professor Bernardo Biesseck.

Segundo o Presidente do Conseg, João Manoel, “o Conselho de Segurança Pública tem um respaldo muito grande junto aos órgãos públicos, como o Ministério Público do Estado, que nos dão os recursos, obtidos por meio das ações penais, do Termos de Ajustamento de Conduta (TACs).

A expectativa é que a produção tenha início ainda esta semana, no próprio Campus do IFMT. A intenção é que essa semana ocorra a busca desses produtos para começarmos, no próprio campus. Depois disso, vamos fazer a disponibilização”, apontou o diretor.

Fonte Assessoria IFMT