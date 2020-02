IFMT-Pontes e Lacerda abre Seletivo para contratar professores de Química e Biologia

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste ainda está com inscrições abertas até 08 de março para o Seletivo Simplificado (Edital 025/2020), destinado à contratação de professores temporários nas áreas de Biologia e Química (uma vaga para cada). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site: http://selecao.ifmt.edu.br , sem cobrança de taxa, e apresentar a documentação exigida no item 2.2 do Edital no dia da Prova de Desempenho Didático.

Conforme o Edital, a carga semanal de trabalho é de 40 horas. O salário varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 de acordo com a titulação do aprovado (graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado), já incluídos os auxílios- alimentação e transporte.

De acordo com o Edital, no dia 09 de março haverá o sorteio do Tema da Prova de Desempenho Didático, sob responsabilidade da Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus. Já a Prova acontecerá no dia 10 de março. O Resultado Final do Seletivo será publicado no dia 13 de março. O aprovado será chamado de acordo com a necessidade do Campus.

