IFMT-Pontes e Lacerda começa a produzir protetores faciais para profissionais da saúde

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste deu início à produção de protetores faciais, as chamadas ‘máscaras face shield’, para utilização de profissionais de saúde no combate ao Coronavírus (COVID-19). O projeto foi aprovado na Chamada Interna de Apoio à Projetos de Extensão para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus- Edital 047/2020 do IFMT, e conta com parceria do Conselho de Segurança Pública de Pontes e Lacerda (Conseg).

Três impressoras 3D produzem as máscaras, no próprio Campus. “Cada máscara leva em média 1h10 para ser produzida. Em uma semana vamos produzir 100. A produção por máquina depende do objeto a ser produzido, nesse caso, estimamos que cada uma vai produzir de 5 a 6 por dia. Queremos entregar o mais rápido possível à Secretaria Municipal de Saúde os lotes produzidos, para utilização imediata pelos profissionais de saúde”, explicou o coordenador do projeto, Bernardo Biesseck, que também conta com auxílio do coordenador de Tecnologia da Informação do Campus, Erisvaldo Parangaba.

Bernardo ainda destacou que o IFMT cumpre o papel social com a iniciativa. “O Instituto tem essa função social de trazer inovação para sociedade. Apesar do Campus não ser uma fábrica para produzir essas máscaras que larga escala, mostramos que é possível ser feito, bem como, a importância de instituições como esta para região”.

Representante da Secretaria Municipal de Saúde, Luis Augusto Brasileiro ressaltou a iniciativa do IFMT. “Entendemos que estamos passando por um momento muito difícil e ficamos muito felizes quando o professor Bernardo nos chamou para parceria. Porque atualmente está muito difícil conseguir EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) diante do cenário de pandemia e essa máscara é um dos materiais que mais precisávamos. Precisamos cuidar de nossos profissionais da saúde, então, essa ação é de extrema importância. Assim que o IFMT nos fornecer, nossos profissionais vão trabalhar mais seguros ainda”, concluiu.

Da Assessoria