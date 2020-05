IFMT-Pontes e Lacerda entrega 160 protetores faciais a Saúde e Forças de Segurança

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste já entregou a Secretaria Municipal de Saúde e as Forças de Segurança (Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal) aproximadamente 160 protetores faciais, as chamadas máscaras ‘faceshield’, no município, em enfrentamento a pandemia do Coronavírus (COVID-19). O projeto foi aprovado na Chamada Interna de Apoio à Projetos de Extensão para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus- Edital 047/2020 do IFMT e conta com parceria do Conselho de Segurança Pública de Pontes e Lacerda (Conseg).

Coordenador do projeto, o professor Bernardo Biesseck destacou que a produção das máscaras por meio de impressoras 3D seguem até final de junho, para atendimento de mais órgãos. “As máscaras faceshield entregues até o momento fecham o ciclo de produção que estamos realizando no IFMT para auxiliar na prevenção à COVID-19. É uma etapa muito importante e gratificante para nós porque fazemos chegar à sociedade o resultado do dinheiro público que recebemos tanto da nossa Reitoria, do Conseg do município e do próprio IFMT Campus Pontes e Lacerda. Nosso objetivo é auxiliar as instituições que dão suporte à sociedade, fazendo com que os cidadãos continuem tendo atendimento delas em caso de necessidade”.

Representante da Secretaria Municipal de Saúde, Luís Augusto Brasileiro ressaltou a iniciativa do IFMT. “Entendemos que estamos passando por um momento muito difícil e ficamos muito felizes quando o professor Bernardo nos chamou para parceria. Porque atualmente está muito difícil conseguir EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) diante do cenário de pandemia e essa máscara é um dos materiais que mais precisávamos. Precisamos cuidar de nossos profissionais da saúde, então, essa ação é de extrema importância”.

Nas forças de segurança, as máscaras serão usadas pelos policiais nos atendimentos. “O IFMT já nos doou álcool 70% anteriormente e (…) mais uma vez estamos sendo agraciados com esse equipamento que vai nos ajudar muito no combate aos casos suspeitos. Quando formos fazer atendimento temos uma proteção a mais. Temos já na nossa região Oeste, que pertence ao 12º Comando, algumas cidades com casos registrados, as quais também vamos repassar aos policiais para que usem no trabalho e no atendimento, quando solicitados, pelas respectivas secretarias de saúde. Somos agradecidos ao IFMT que tem levado a sério essa parceria”, afirmou o comandante regional da Polícia Militar, Ten. Cel. Sandro Barbosa da Silva.

O mesmo destino será aplicado no posto local da Polícia Rodoviária Federal. “Agrademos essa parceria do IFMT. Somos gratos a disponibilização dessas máscaras, que são uma proteção a mais. Nós, da área de segurança, necessitamos disso. Já tivemos a incidência de um colega que foi acometido pela Covid-19 e reforçamos a segurança para os outros policiais”, encerrou o inspetor Ailton Antônio da Silva.

