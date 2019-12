IFMT-Pontes e Lacerda forma novos 140 profissionais técnicos

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste promoveu a solenidade de formatura de novos 140 profissionais técnicos em Administração, Controle Ambiental, Informática, Comércio (modalidade Educação de Jovens e Adultos-EJA) e Química (subsequente ao Ensino Médio), na noite desta quinta-feira (19), em solenidade na quadra poliesportiva do Campus. Eles receberam o canudo das mãos de professores, coordenadores e homenageados.

Representando o reitor do IFMT, Willian Silva de Paula, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação professor doutor Wander Miguel de Barros enalteceu o compromisso social da instituição. “O Instituto Federal de Mato Grosso está presente em 19 municípios, oferecendo educação pública de qualidade, transformando vidas e formando gerações, o que pude presenciar nesta solenidade de formatura, cumprindo assim nossa missão. Aos formandos, quanta responsabilidade, as áreas que escolherem têm representatividade na transformação do mundo do trabalho e todos têm um papel fundamental. Nunca esqueçam que o IFMT estará de portas abertas, nos cursos de graduação e pós-graduação. Continuaremos formando cidadãos éticos para transformar a humanidade”.

Diretor-geral do Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste, Stefano Teixeira Silva, ressaltou o ensino. “Nossa instituição tem promovido e qualificado na educação profissional, científica e tecnológica, pública e de qualidade, com trabalho sério e competente que tem sido desenvolvido há 10 anos por todos os gestores e colaboradores. Sem dúvida alguma também, há todo esforço e dedicação que todo estudante empreende em sua caminhada (….) Parabenizamos a todos pelo fechamento deste ciclo. A realização desse sonho se deve ao investimento no desenvolvimento pessoal e profissional que fizeram para toda vida. Percebemos nos olhos de todos, a sensação de dever cumprido. A partir deste momento inicia-se um novo caminho pessoal e profissional e sabemos da capacidade que todos têm. Dediquem-se com afinco e honestidade e tudo virá no tempo certo”.

Formando do curso técnico em informática, Kennedy da Silva Santos, destacou a caminhada no IFMT. “Sem dúvidas muitas experiências marcaram nossas vidas. O Instituto Federal dá oportunidades em que muitos lugares não há. O sentimento que fica depois de 3 anos é de gratidão. Esse momento é de celebrar essa conquista, de um período que nos fez crescer internamente. O IF foi uma das melhores escolhas na vida de muitos aqui. O desafio agora é ingressar na faculdade e quem estudou o ensino médio Campus Fronteira Oeste está bem preparado”.

O IFMT está em Pontes e Lacerda há 10 anos e oferece o ensino médio integrado a cursos técnicos e subsequentes, superiores e pós-graduação totalmente gratuitos. Atende atualmente mais de 1,2 mil estudantes.