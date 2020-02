IFMT Pontes e Lacerda: inscrições para 3 cursos superiores serão encerradas nesta terça

As inscrições para vagas remanescentes (Edital 009/2020) de 3 cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste serão encerradas nesta terça-feira (18). Para disputar as 57 vagas oferecidas para os cursos de Licenciatura em Física (22), Eletrotécnica Industrial (15) e Redes de Computadores (20), os interessados devem acessar exclusivamente o site: http://selecao.ifmt.edu.br/. Não é cobrada taxa.

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula; apresentar as informações exigidas no edital e ter realizado o processo seletivo do ENEM 2010 ou posterior. No ato do preenchimento do formulário, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF, da cédula de identidade ou documento equivalente com validade nacional e o número de inscrição com o qual fez a prova do ENEM.

No dia 20 de fevereiro de 2020, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome, o número da inscrição, o curso pretendido e o turno, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Avaliação pelo ENEM – A avaliação será feita de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Para que sejam obtidas as notas das provas objetivas e da redação, é necessário digitar corretamente, o número de Inscrição do ENEM. A não observância desse item impossibilitará não só o acesso às notas obtidas pelo candidato, mas também o eliminará automaticamente da concorrência. O resultado do Processo Seletivo será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação.

No dia 21 de fevereiro de 2020, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, a lista dos candidatos aprovados e os classificados no processo seletivo de vagas remanescentes.

A matrícula será feita nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2020, de forma presencial no setor de Registro Escolar no Campus para o qual o candidato pleiteou a vaga e foi aprovado.

