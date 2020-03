Igreja Católica é alvo de furto e sacrário é violado em Vila Bela da Santíssima Trindade

Na madrugada deste domingo (01/03), a Igreja Matriz da Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Bela Santíssima Trindade, foi alvo de furto. Na invasão o sacrário foi violado e as hóstias consagradas foram espalhadas pelo chão da ruína da antiga Igreja, que fica aos fundos da Igreja Matriz.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito arrombou a porta do fundo da igreja e revirou o armário da sacristia e furtou o sacrário, retirando de dentro duas ambulas com hóstias.

Pela manhã o sacrário e as hóstias que estavam esparramadas no chão foram encontradas por populares que visitavam as ruínas da antiga igreja matriz.

“Esta notícia encheu de tristeza a comunidade católica de Vila Bela”, disse um morador.

O Pároco Pe. Everton disse ainda “que é um momento triste para toda paróquia, mas um momento para se colocar em oração e rezar por quem cometeu este ato com o Cristo vivo e presente na Eucaristia e a sua Igreja”.

Segundo informações outros objetos também foram danificados, no entanto, Pe. Everton Luiz Macedo ressaltou que “o grande prejuízo foi a profanação com as hóstias consagradas, pois foram jogadas no chão”.

O sacerdote “manifestou toda sua tristeza, assim como os fiéis”.

Após investigação, a Polícia Civil de Vila Bela identificou o autor dos fatos, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Vila Bela em Pauta