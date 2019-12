Iniciativas de incentivo aos estudos premiam professores e alunos em Jauru

A Promotoria de Justiça de Jauru realizou pelo terceiro ano consecutivo diversos projetos de incentivo aos estudos no decorrer de 2019, que resultaram na premiação de alunos e professores no encerramento do ano letivo. Doze estudantes das escolas municipais Lourdes Maria de Lima e Professora Rosimeire Aparecida da Silva (área rural), que comprovadamente leram mais livros, foram premiados com tabletes no projeto de Incentivo à Leitura, em novembro.

Os alunos que mais leram no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Soares de Souza Lima e na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Elza Carrijo Pavini receberam um kit de brinquedos, enquanto as escolas ganharam livros para incentivar ainda mais o hábito da leitura.

O projeto Aluno Destaque foi desenvolvido nas escolas estaduais Juscelino Kubitschek Oliveira e Deputado João Evaristo Curvo. Os 50 estudantes com o melhor desempenho e melhores notas receberam livros e medalhas em evento realizado na Câmara dos Vereadores, dia 6 de dezembro.

Já o projeto Boas Práticas na Educação reconheceu e premiou os professores da rede municipal de ensino. O primeiro lugar recebeu R$ 1.500,00 o segundo R$ 1.200,00 e o terceiro R$ 800,00. Todos os recursos e prêmios foram viabilizados pela Promotoria de Justiça, por meio de transações penais, bem como pelo Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Jauru.

“Nossa intenção é melhorar a qualidade da educação prestada no município, e isso passa pelo aperfeiçoamento do ambiente escolar, pelo incentivo aos professores para que desenvolvam projetos diferenciados e motivem os alunos, e pelo estímulo aos estudantes para que se dediquem aos estudos. Esses três projetos, junto à iniciativa de combate à indisciplina e evasão escolar (Proceve), segundo os próprios gestores escolares, têm registado ótimos resultados, gerando uma disputa saudável entre crianças e adolescentes”, contou o promotor de Justiça Daniel Luiz dos Santos.

Conforme o promotor, iniciativas como essa contribuem também para a aproximação entre Ministério Público e comunidade. “Traz a gente para mais perto, para conhecer a realidade do ensino e isso é gratificante. Essa aproximação e interação com alunos e professores é algo muito interessante, que afasta a imagem do promotor de Justiça de gabinete, inacessível. Queremos mostrar que estamos à disposição da população, com a Promotoria de portas abertas”, acrescentou, agradecendo às escolas e à secretaria de Educação pela parceria.

