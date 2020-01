Inscrições para Profletras começam hoje (03). Unemat oferece 11 vagas

A Universidade do Estado de Mato Grosso oferece 11 vagas no Mestrado Profissional em Letras (Profletras) no câmpus Jane Vanini (Cáceres). As inscrições começam no dia 03 de janeiro e seguem até o dia 03 de fevereiro de 2020. Quem desejar solicitar a isenção da taxa de R$ 90,00 pode fazer o pedido até o dia 17 de janeiro.

A inscrição é feita somente via internet, por meio do site da Comperve (www.comperve.ufrn.br). Para concorrer às vagas do Profletras é preciso preencher o formulário de acordo com as instruções, imprimir a Guia de Recolhimento da União e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 04 de fevereiro, caso não tenha a isenção deferida.

Entre os requisitos para concorrer às vagas do Mestrado Profissional em Letras é preciso possuir diploma de curso superior de licenciatura em Letras, com habilitação em português, ser professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos) em Escola da Rede Pública, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de servidores e estar ministrando aula de Língua Portuguesa em qualquer ano do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos).

Os candidatos farão provas de caráter eliminatório e classificatório, com questões discursivas e objetivas, aplicadas ao dia 15 de março, e o resultado final será conhecido no dia 06 de maio de 2020.

O Profletras é um programa de pós-graduação stricto sensu em Letras, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação, coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvido em todas as regiões brasileiras por Instituições de Ensino Superior associadas.

Com o objetivo de capacitar professores de Língua Portuguesa para a docência no Ensino Fundamental, o Profletras abre 590 vagas para mestrado profissional, distribuídas por universidades em todo o País.

Mais informações podem ser obtidas junto a Coordenação da Unidade de Cáceres (e-mail profletrascaceres@unemat.br / (65)3224-1307).

Consulte o Edital Nº 001/2020 aqui.

Fonte Unemat