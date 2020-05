Jauru confirma 1° caso positivo de Coronavírus

O 1° caso positivo de Coronavírus foi confirmado em Jauru. O resultado do exame foi informado pelo Laboratório do Lacen na noite desta segunda-feira (18/05).

O paciente é do sexo masculino, 67 anos e é residente do município. Segundo o informado, ele deu entrada na unidade de saúde e precisou ser encaminhado para a cidade de Pontes e Lacerda. Posteriormente foi realizado a coleta da amostra de exame que foi enviada para o Lacen.

Ele precisou ser entubado e encaminhado para o Hospital Santa Casa em Cuiabá e está internado na UTI.

De acordo com o Secretário de Saúde, Edivaldo Alves, a família do paciente já está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A Secretaria está fazendo um levantamento no município para monitorar e combater a propagação do vírus.