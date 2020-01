Jovem de 22 anos é assassinado na avenida em Comodoro

Um jovem identificado como Maicon de Oliveira Dias de 22 anos, foi assassinado enquanto voltava com a família para casa na noite desta terça-feira (28/01). O crime foi registrado em uma avenida do município de Comodoro.

De acordo com informações, o jovem foi alvejado com pelo menos 4 tiros e veio a óbito no local, o corpo foi liberado após a Politec de Pontes e Lacerda chegar e realizar os procedimentos adequados.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem teria ido buscar uma televisão na residência da mãe, e quando estava voltando para casa junto com a esposa e a filha de 03 anos, em uma motocicleta Honda Biz, eles foram cercados por dois indivíduos em uma moto preta que efetuaram os disparos de arma de fogo. A esposa correu em busca de ajuda.

Até o momento os suspeitos do crime não foram identificados, porém a Polícia Judiciária Civil está realizando diligências na tentativa de identificar os autores.

Segundo informações repassadas pela polícia Civil, a vítima possuía várias passagens criminais, dentre elas tráfico de drogas, corromper ou facilitar a corrupção de menores.

Fonte Jornal O Diário Online