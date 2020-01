Jovem é presa após tentar degolar e esfaquear idoso no Residencial Glória

Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de tentativa de homicídio contra um idoso. O crime foi registrado na manhã desta quinta-feira (02/01), em um estabelecimento no Residencial Glória.

A equipe de policiais Civis realizou a prisão de B. L. F., de 19 anos suspeita da prática do crime de tentativa de homicídio contra um idoso, que foi identificado como N. O. dos S., de 60 anos de idade. Segundo o Delegado, o crime aconteceu durante a madrugada em uma casa de prostituição após um desentendimento.

De acordo com informações, a vítima teve uma perfuração no tórax do lado direito e a garganta cortada garganta. A Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé em estado grave.

Segundo relatos de testemunhas, o idoso estava em estado de embriaguez e por isso foi facilmente manipulado e esfaqueado pela suspeita.

A Polícia foi accionada pelos funcionários do Hospital.

Uma mulher identificada como J. da S. R., de 24 anos, foi enquadrada como testemunha.

A arma do crime foi apreendida, além de dinheiro e três pés de maconha.

A jovem foi encaminhada para o CISC para as posteriores providências.