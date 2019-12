Jovem é preso com maconha no bairro Jardim Morada da Serra

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de sábado (14/12), com uma pequena quantidade de maconha. O caso foi registrado durante a Operação de Final de ano no bairro Jardim Morada da Serra.

De acordo com informações, a Guarnição foi acionada para verificar algumas denúncias sobre alguns motociclistas e ciclistas que estavam realizando manobras perigosas. Durantes as abordagens pessoais, foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha com um jovem.

O suspeito que foi identificado como G. S., 19 anos, foi encaminhado para a Delegacia para as providências cabíveis ao caso. Segundo o policial, o jovem alegou que ele não é traficante e a droga encontrada era apenas para uso pessoal.

A Polícia Judiciária Civil está encarregada de enquadra-lo como traficante ou usuário.

A Polícia Militar continuará realizando operações para coibir todo e qualquer tipo de crime.