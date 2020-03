Jovem é preso e adolescente apreendido após roubo de aparelho celular em Vila Bela

Duas pessoas foram presas na noite desta segunda-feira (02/03), após roubarem um celular no centro de Vila Bela da Santíssima Trindade. Um dos suspeitos é adolescente.

Após tomar conhecimento da prática de um crime roubo, em que dois suspeitos mediante violência e grave ameaça subtraíram o aparelho celular de uma vítima, em via pública, no centro de Vila Bela, a Polícia Judiciária Civil iniciou diligências investigativas com intuito de recuperar o bem e de identificar os autores do fato.

Foram realizadas averiguações em locais de possível consumo de drogas, obtendo-se êxito na recuperação do celular em posse de um suspeito, que teria recebido o aparelho em troca de 50 gramas de maconha. Contudo, não foram apreendidas drogas na ocasião.

Na sequência, a equipe de investigação conseguiu identificar os dois suspeitos que teriam praticado o roubo, um adolescente e o outro maior de idade, os quais foram devidamente reconhecidos pela vítima.

Com a apresentação dos suspeitos perante a Autoridade Policial, foi realizada a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e de receptação, além de Auto de Apreensão em Flagrante por Ato Infracional por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Os suspeitos já possuíam passagens policiais.