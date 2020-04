Prefeitura quer colocar farmácia, laboratório e Centro de Especialidades no prédio construído para a UPA

A Prefeitura de Pontes e Lacerda decidiu não implantar a UPA, no terreno adquirido do Hospital Vale do Guaporé para essa finalidade, mesmo depois do prédio inaugurado desde 2016, e ter mais de R$ 1,100 milhão em conta de depósito – rendendo juros – desde início de 2017.

Mesmo estando no plano de governo do Executivo Municipal – não é uma simples promessa de campanha – pois está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, o não funcionamento da UPA caracteriza que a saúde não é prioridade a atual administração.

Com a UPA em operação, o Município estaria recebendo R$ 450 mil por mês do Ministério da Saúde para as despesas de manutenção, totalizando nos últimos três anos R$ 16 milhões.

Mas a decisão do atual prefeito é mudar a destinação do prédio e transferir para lá a Farmácia Central, Centro de Especialidade Médica e Odontológica e um laboratório.

A justificativa da Prefeitura e que foi encaminhada para o Ministério da Saúde é de que “as unidades citadas já estão em funcionamento, porém ocupam espaço alugado”, e consta na Solicitação de Readequação da Rede Física do SUS assinada em 18.06.2019.

A farmácia, realmente, está em prédio locado. As outras três unidades estão funcionando em imóvel próprio do Poder Público.

A Prefeitura deve estar pagando aluguel para ele mesma.

Ou a justificativa é enganosa.