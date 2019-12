Lixo e água parada deixam moradores revoltados na avenida Paraná

A equipe de reportagem da TV Centro Oeste foi solicitada na tarde desta segunda-feira (16/12), com informações sobre uma casa que está a aproximadamente 6 meses causando transtornos para os moradores. A residência localizada na avenida Paraná, está com o quintal sujo e com uma água parada, sendo propício para o abrigo de animais e proliferação de doenças.

De acordo com os moradores, eles estão preocupados pois o local está servindo para abrigo para animais peçonhentos. Eles afirmam que água parada já está com larvas do mosquito Aedes Aegypti.

Há informações de que dois jovens moram no local, porém, não foram encontrados durante as gravações.

Fica o alerta para os donos de terrenos baldios realizarem a limpeza constante das propriedades, pois se não a fizer, poderão pagar uma multa.