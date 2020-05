Mais de 10 pessoas estão sob quarentena com síndrome gripal em Pontes e Lacerda

Pontes e Lacerda tem 14 casos de pacientes com síndrome gripal que estão sob quarentena, conforme a determinação da Portaria N° 454, de março de 2020 do Ministério da Saúde.

No artigo da portaria prevê que para a contenção da transmissibilidade do Covid-19, deverá ser adotada como, medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residem no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticas, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias.

Síndrome gripal é o quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada por tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória.

De acordo com a nota informativa N° 027/2020/SMS/MT, publicada nesta quarta-feira (06/05), os dados epidemiológicos do Covid-19 em Pontes e Lacerda, apontam 13 casos notificados, sendo que 09 deles foram descartados.

De 04 casos confirmados, 02 casos recuperados.

Na nota informativa emitida no dia 04 de maio, havia 69 casos de síndrome gripal.