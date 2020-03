Mais de 300 placas de sinalização devem ser instaladas em Pontes e Lacerda

Mais de 29 mil reais foram destinados para a sinalização de trânsito em Pontes e Lacerda. Os bairros que não tem asfalto devem ser sinalizados. São mais de 300 placas que já estão sendo montadas.

Um dos grandes problemas do município de Pontes e Lacerda é o trânsito. E Já é notório que falta sinalização em algumas vias. Com o objetivo de contribuir para a segurança nas ruas, a Promotoria de Justiça e o Poder Judiciário destinaram um recurso da área ambiental ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda (Conseg), para a aquisição de equipamento de sinalização urbana com parceria com a prefeitura.

O promotor afirmou que é preciso melhorar os trabalhos que vem sendo feito em relação às sinalizações de trânsito.

“Precisamos melhorar, a cidade precisa ser inteiramente sinalizada. Lembrando que a sinalização de trânsito tem um papel educativo e serve também para a questão punitiva do infrator, tanto na esfera administrativa quanto criminal. Quanto mais educar a população e instalar equipamentos que possibilitem um trânsito mais justo e ordeiro, melhor”, relatou o Promotor de Justiça, Frederico.

São 300 placas, um montante de mais 29 mil reais. As Placas estão sendo montadas no município dentro da obra que será o novo prédio da Guarnição do Corpo de Bombeiros para economizar custo. As madeiras ilegais apreendidas pela PRF estão sendo reutilizadas.

Segundo o Presidente do Conseg, João Ramires, a Prefeitura deve instalar as placas nos bairro que não há asfalto, pois são os menos sinalizados. “Os bairros não pavimentados, deverão ser sinalizados. O Conseg pediu através de um ofício ao Ministério Público, Câmara de Vereadores e Executivo, a sinalização horizontal e vertical de toda Pontes e Lacerda”, relatou o Presidente.