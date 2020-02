Mais de 600 títulos serão cancelados em Figueirópolis

A revisão do eleitorado com coleta biométrica do município de Figueirópolis D’Oeste foi homologada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso na sessão plenária, na última sexta-feira. A decisão resultará no cancelamento de títulos eleitorais.

A revisão foi realizada no período de 09 de outubro a 22 de novembro de 2019. No município 2.310 eleitores coletaram a biometria, enquanto 607 não atenderam à convocação. A condução da revisão ficou a cargo da 41ª Zona Eleitoral, situada em Araputanga.

O eleitor inscrito no município onde ocorre a revisão é obrigado a comparecer ao posto de atendimento para revisar os dados com coleta de dados biométricos. Quem não atende a convocação, dentro do prazo estabelecido, tem o título cancelado e sofre restrições no exercício de diversos direitos, além de correr o risco de ter o CPF suspenso.

“A validade e eficácia dos trabalhos foram chancelados pelo Ministério Público Eleitoral, que enfatizou a efetiva publicidade e divulgação do recadastramento ao eleitorado interessado, razão pela qual, em harmonia com o Parquet, e com fundamento no art. 23, II, da Resolução TRE/MT nº 2.295/2019, voto pela homologação da revisão do eleitorado dos municípios de Vila Rica,”, ressaltou o corregedor regional eleitoral, desembargador Sebastião Barbosa Farias, responsável pela relatoria dos processos.

Fonte Jornal Quatro Marcos Notícias