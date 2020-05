Marido agride esposa e é preso em flagrante

Um homem foi preso após agredir a companheira no bairro Jardim Morada da Serra. O suspeito responderá pelas infrações de dirigir sob influência de álcool e sem possuir CNH. No boletim de ocorrência também consta injúria, ameaça e lesão corporal tentada. O fato foi registrado na noite desta segunda-feira (11/05).

A Polícia Militar no local da ocorrência, foi informada pela vítima que teria sido agredida com um soco no rosto e ameaçada de morte pelo amásio.

Durante a abordagem o suspeito retornou a casa da companheira. Ele encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica. Ao realizar o teste de etilômetro, constatou-se o valor de 0.86 mg/l.

O condutor ainda não possuía CNH ou permissão para dirigir veículos automotores. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as medidas cabíveis ao caso.

Foi lavrado as notificações administrativas de trânsito cabíveis e o veículo recolhido ao pátio do 18°BPM para posterior encaminhamento à 27° Ciretran de Pontes e Lacerda.

Fonte Polícia Militar